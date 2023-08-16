Тяжелобольной путин готовится взорвать Курскую и Запорожскую АЭС – источники

Тяжелобольной российский диктатор владимир путин готов уже в ближайшее время устроить теракт на двух АЭС – в Курске и Запорожье. Он готовит устроить это ужасное преступление в конце августа-начале сентября.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Генерал СВР", публикующий инсайдерскую информацию из источников при российских властях.

Путин активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской и Запорожской АЭС.

"На днях пути распорядились возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа-начало сентября. Несколько попыток "вражеских" беспилотных летательных аппаратов, якобы, атаковать Курчатов, это не что иное, как провокации, согласованные в военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом с целью показать "готовность" украинской стороны к ядерному террору", – отмечается в сообщении.

В канале пишут, что одновременно с техногенной катастрофой на Курской АЭС готовится подобная акция на Запорожской АЭС: "российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чем обвинит Украину".

Отмечается, что путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, запачкав радиацией огромные части территории россии, Украины, Белоруссии и других стран, "ради выхода из стратегического тупика".

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К такому решению путина подталкивают провалы на войне и невозможность выполнить обещание захватить новые украинские территории.

"У путина просто нет времени, он тяжело болен без шансов на выздоровление. Президент требует быстрого и эффективного решения, которое он сам видит в создании еще более острого кризиса. Сейчас сложилась такая ситуация, что эти преступные планы президента россии поддерживают часть руководства силового и военного блоков" и вместо того, чтобы блокировать бредовые идеи путина, эти планы получают поддержку и готовят к реализации", – говорится в сообщении.

В ТГ-канале "Генерал СВР" предупредили, что вся вина и ответственность за возможные провокации техногенных катастроф на Курской и Запорожской АЭС "полностью на президенте России Владимире Путине и части его окружения".

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"На фоне длительной болезни и значительного ухудшения самочувствия в последнее время у путина наблюдаются серьезные нарушения психического состояния, он находится в депрессии и иногда ведет себя неадекватно, о чем знают многие в его окружении. Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более преступные решения, это идиотизм. путин должен быть устранен как можно быстрее", – добавили администраторы канала.

Тем временем Центр национального сопротивления опубликовал документы, которые могут свидетельствовать о намерении россиян совершить теракт на Курской АЭС.

Отмечается, что российские власти готовят эвакуацию местного населения из зон вероятного радиоактивного загрязнения. Местные власти уже поставили задачу создать транспортный реестр. Эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек – 5% населения Курской области.

Напомним, еще в июне президент Украины Владимир Зеленский предостерег российских боевиков от опасных и вредных действий по Запорожской атомной станции. Он напомнил, что радиация "не знает государственных границ".

Ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) прокомментировало угрозу работы Запорожской атомной электростанции из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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