У побережья Швеции появилась белуха, ранее замечавшаяся в водах Норвегии в 2019 году. Ее считают китом-шпионом, который был обучен русским флотом.

Этот кит получил даже прозвище "Хвалдимир" – каламбур от слова "кит" (на норвежском hval) "димир" – последние буквы имени русского диктатора.

Как сообщает The ScienceAlert, впервые этот кит был замечен 4 года назад в крайнем северном регионе Норвегии Финнмарк, там кит провел более трех лет, медленно двигаясь по верхней половине береговой линии Норвегии. Теперь его заметили в Хуннебостранде, у юго-западного побережья Швеции.

Морской биолог из организации OneWhale Себастьян Стренд отметил: "Мы не знаем, почему кит так быстро ускорился прямо сейчас и очень быстро удаляется от своей природной среды".

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Он предположил, что китом могут управлять гормоны – он ищет пару. "Или это может быть одиночество, поскольку белухи очень социальный вид, возможно, он ищет других белух", – добавил ученый.

Считается, что Хвалдимиру ему 13-14 лет, это как раз тот возраст, когда его гормоны очень высоки. Стренд отметил, что этот кит не видел ни одной белухи с момента прибытия в Норвегию в апреле 2019 года.

Когда он впервые появился в Норвегии, морские биологи из Норвежского директората рыбного хозяйства сняли прикрепленное к нему рукотворные доспехи. На жгуте была крепеж для экшн-камеры и надпись на пластиковых застежках "Оборудование Санкт-Петербург".

Представители Управления сказали, что Хвалдимир мог сбежать из вольера и, возможно, проходил обучение российскому флоту, поскольку он привык к людям и шел на контакт.

Ранее ученые впервые зафиксировали приступ косаток на белую акулу, чтобы съесть ее печень.

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