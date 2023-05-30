Біля узбережжя Швеції помітили таємничого кита-шпигуна (фото)

Біля узбережжя Швеції з’явилася білуха, яку раніше помічали у водах Норвегії в 2019 році. Її вважають китом-шпигуном, який був навчений російським флотом.

Цей кит отримав навіть прізвисько "Хвалдімір" – каламбур від слова "кит" (норвезькою мовою hval) "дімір" – останні літери імені російського диктатора.

Як повідомляє The ScienceAlert, уперше цього кита помітили 4 роки тому у крайньому північному регіоні Норвегії Фіннмарк, там кит провів більше трьох років, повільно рухаючись верхньою половиною берегової лінії Норвегії. Тепер його помітили в Хуннебостранді, біля південно-західного узбережжя Швеції.

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Морський біолог з організації OneWhale Себастьян Стренд зауважив: "Ми не знаємо, чому кит так швидко прискорився прямо зараз та дуже швидко віддаляється від свого природного середовища".

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Він припустив, що китом можуть керувати гормони – він шукає пару. "Або це може бути самотність, оскільки білухи дуже соціальний вид, можливо, він шукає інших білух", – додав науковець.

Вважається, що Хвалдіміру йому 13-14 років, це якраз той вік, коли "його гормони дуже високі".​ Стренд зауважив, що цей кит не бачив жодної білухи з моменту прибуття до Норвегії у квітні 2019 року.

Коли він вперше з'явився в Норвегії, морські біологи з Норвезького директорату рибного господарства зняли прикріплену до нього рукотворну збрую. На джгуті було кріплення для екшн-камери та напис на пластикових застібках "Обладнання Санкт-Петербург".

Представники Управління сказали, що Хвалдімір міг утекти з вольєра і, можливо, проходив навчання російського флоту, оскільки він звик до людей та йшов на контакт.

Раніше науковці вперше зафіксували напад косаток на білу акулу, щоб з'їсти її печінку.

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