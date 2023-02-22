У путина произошел рецидив и его ждет операция – Express

Источник издания Express, имеющий контакты в Кремле, утверждает, что владимир путин прошел "еще одно медицинское освидетельствование", пока президент США Джо Байден был в Киеве.

Согласно заявлениям российского телеграмм-канала утверждающего, что имеет контакты с инсайдерами Кремля, у президента рф произошел рецидив. В отчете говорится, что 70-летнему российскому президенту придется пройти новое лечение в начале марта, что повлияет на его способность управлять страной во время войны.

Читайте также: "Вызывает рвотный рефлекс": пользователи сети создали кучу мемов после выступления путина 21 февраля

Эти утверждения невозможно проверить, но раньше уже предполагали, что путин может страдать от осложнений со здоровьем.

"Следует напомнить, что в конце прошлого года из-за начала терапии путин был вынужден отменить ряд больших традиционных мероприятий и временно отказаться от большей части информационной повестки дня", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что главная речь путина перед Федеральным собранием в Москве была скорректирована из-за якобы проблем со здоровьем.

Генерал SVR сделал ряд заявлений о состоянии здоровья путина в прошлом, включая, что российский президент страдал от "приступов кашля, головокружения, нарушений сна, боли в животе и постоянной тошноты", а также "проявлений симптомов болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства ".

Независимые СМИ также делали подобные заявления в прошлом. В апреле "Проект" сообщал, что пути регулярно ездит с онкологом.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не пойдет на переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, исключены любые компромиссы по территориям в пределах потенциального мира.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!