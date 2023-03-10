У трех знаков зодиака начинается период неудач: ничего не идет как следует

Полная Луна, входящая в знак Девы, и Сатурн, переходящий в Рыб. Трем знакам зодиака следует приготовиться к периоду неудач.

Не делайте поспешных выводов и немного прислушайтесь к тому, что говорят астрологи. Плохие новости – это только проходная фаза, которая рано или поздно закончится!

Близнецы

Когда Полная Луна входит в знак Девы, это беспокойное время беспокоит вас и сопровождается усталостью и тревогой. Вот почему стоит позволить себе моменты отвлечься и расслабиться. Важно, чтобы вы нашли время, чтобы облегчить это и больше сосредоточиться на своих интересах. Только так можно вернуть привычный динамизм и избежать проблем.

Не забывайте, что вы не одиноки, и что вы всегда можете положиться на своих близких и имеющихся ресурсов, которые помогут вам преодолеть это испытание! Будь сильным и положительным, и вы выйдете из этого периода еще сильнее, чем раньше.

Дева

Сатурн официально покинул Водолея, чтобы поселиться в Рыбах! В результате вполне возможно, что вы переживете глубокий внутренний кризис в ближайшие дни. Сомнения и дилеммы могут атаковать вас, но важно, чтобы вы могли сохранять надежду и противостоять этим трудностям. Глубоко вдохните и решите одну проблему за раз. Помните, что все препятствия можно преодолеть, проявив немного терпения и настойчивости.

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Полная Луна вошла в Деву и может заставить вас бросить все на произвол судьбы. Сделайте все возможное, чтобы выдержать эти испытания. Только так вы сможете получить опыт и развить способность преодолевать будущие препятствия. Имейте уверенность в себе и продолжайте двигаться вперед со смелостью и решительностью. Вы способны сдвинуть горы, если нужно!

Стрелец

Сатурн в Рыбах, скорее всего, окажет на вас негативное влияние. Однако это не должно вас поощрять, поскольку вполне возможно пережить это тяжелое время. Необдуманные движения очень вероятно негативно отразятся на вас в этот период. Вот почему звезды советуют не торопиться.

Вместо того чтобы искать новые направления прямо сейчас, лучше подождать, пока шторм утихнет! Воспользуйтесь этим периодом в полной мере, чтобы сосредоточиться на важных аспектах своей жизни. Вам удастся преодолеть эти турбулентности и устремляться к новым, более интересным и увлекательным горизонтам.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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