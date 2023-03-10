У трьох знаків зодіаку починається період невдач: нічого не йде як слід

Повний Місяць, який входить у знак Діви, і Сатурн, який переходить у Риб. Трьом знакам зодіаку варто приготуватися до періоду невдач.

Не робіть поспішних висновків і трохи прислухайтеся до того, що кажуть астрологи. Погані новини – це лише прохідна фаза, яка рано чи пізно закінчиться!

Близнюки

Коли Повний Місяць входить у знак Діви, цей неспокійний час турбує вас і супроводжується втомою та тривогою. Ось чому варто дозволити собі моменти, щоб відволіктися та розслабитися. Важливо, щоб ви знайшли час, щоб полегшити це і більше зосередитися на власних інтересах. Тільки так можна повернути звичний динамізм і уникнути проблем.

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Не забувайте, що ви не самотні, і що ви завжди можете покластися на своїх близьких і наявні ресурси, які допоможуть вам подолати це випробування! Будь сильним і позитивним, і ви вийдете з цього періоду ще сильнішими, ніж раніше.

Діва

Сатурн офіційно покинув Водолія, щоб оселитися в Рибах! В результаті цілком можливо, що ви переживете глибоку внутрішню кризу найближчими днями. Сумніви та дилеми можуть атакувати вас, але важливо, щоб ви могли зберігати надію та протистояти цим труднощам. Глибоко вдихніть і вирішуйте одну проблему за раз. Пам’ятайте, що всі життєві перешкоди можна подолати, проявивши трохи терпіння та наполегливості.

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Повний Місяць увійшов у Діву і може змусити вас кинути все напризволяще. Зробіть усе можливе, щоб витримати ці випробування. Тільки так ви зможете отримати досвід і розвинути здатність долати майбутні перешкоди. Майте впевненість у собі та продовжуйте рухатися вперед із сміливістю та рішучістю. Ви здатні зрушити гори, якщо потрібно!

Стрілець

Сатурн в Рибах, швидше за все, матиме на вас негативний вплив. Однак це не повинно вас знеохочувати, оскільки цілком можливо пережити цей важкий час. Необдумані рухи дуже ймовірно негативно позначаться на вас в цей період. Ось чому зірки рекомендують не поспішати.

Замість того, щоб шукати нові напрямки прямо зараз, краще почекати, поки шторм вщухне! Скористайтеся цим періодом повною мірою, щоб зосередитися на важливих аспектах свого життя. Вам вдасться подолати ці турбулентності та прямувати до нових, більш цікавих і захоплюючих горизонтів.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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