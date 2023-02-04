Ученые: муравьи способны обнаружить рак в моче больного

Ученые из Сорбонского университета (Франция) исследовали поведение муравьев и выяснили, что они способны "вынюхать" рак в моче больных. Насекомые оказались своего рода биодетекторами.

Ученые говорят, что мощное обоняние позволяет муравьям различать тонкие молекулярные отличия в биологических образцах, для обнаружения которых людям пришлось бы использовать дорогостоящее оборудование.

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Как сообщает Science Alert, исследователи после своего "изобретения" решили попытаться использовать навык муравьев для обнаружения раковых опухолей в образцах мочи, взятых у лабораторных мышей.

В ходе исследования ученые привили шести мышам человеческие раковые клетки. Еще шесть грызунов вошли в контрольную группу. Чтобы получить мочу животных, их оставили на три часа без еды и воды в индивидуальных вольерах. В каждом из них лежала фильтровальная бумага, которую и использовали в последующих тестах.

Затем исследователи натренировали 35 муравьев (Formica fusca) реагировать на запах мочи больных мышей, а еще 35 – на запах мочи здоровых грызунов. После этого всем насекомым дали понюхать оба образца.

Отмечается, что муравьи проводили гораздо больше времени у образцов с уже изученным запахом, что доказало эффективность "тренировок".

Ученые отмечают, чтобы достоверно определить наличие опухоли таким образом, требуется не менее 24 муравьев.

В будущем этих насекомых планируют использовать при разработке биологических методов диагностики онкологических заболеваний, но этого придется проводить эксперименты с разными видами рака.

Это исследование было опубликовано в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Муравьи не единственные виды насекомых, которые могут удивлять способностями, ранее считавшимися присущими только человеку. Так, ученые впервые обнаружили, что медоносные пчелы способны оценивать числа и располагать их в пространстве слева направо в зависимости от величины. А у тюленей ученые проявили чувство ритма.

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