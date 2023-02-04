Вчені: мурахи здатні виявити рак у сечі хворого

Вчені з Сорбонського університету (Франція) досліджували поведінку мурах та з'ясували, що вони здатні "винюхати" рак у сечі хворих. Комахи виявилися свого роду біодетекторами.

Науковці кажуть, що потужний нюх дозволяє мурахам розрізняти тонкі молекулярні відмінності в біологічних зразках, для виявлення яких людям довелося б використовувати дороге обладнання.

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Як повідомляє Science Alert, дослідники після свого "винаходу" вирішили спробувати використати навичку мурах для виявлення ракових пухлин у зразках сечі, взятих у лабораторних мишей.

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У ході дослідження вчені прищепили шести мишам людські ракові клітини. Ще шість гризунів увійшли до контрольної групи. Щоб отримати сечу тварин, їх залишили на три години без їжі та води в індивідуальних вольєрах. У кожному з них лежав фільтрувальний папір, який і використовували у подальших тестах.

Потім дослідники натренували 35 мурах (Formica fusca) реагувати на запах сечі хворих мишей, а ще 35 – на запах сечі здорових гризунів. Після цього всім комахам дали понюхати обидва зразки.

Зазначається, що мурахи проводили значно більше часу біля зразків з уже вивченим запахом, що довело ефективність "тренувань".

Вчені відзначають, щоб вірогідно визначити наявність пухлини у такий спосіб, потрібно щонайменше 24 мурахи.

У майбутньому цих комах планують використовувати при розробці біологічних методів діагностики онкологічних захворювань, але цього доведеться проводити експерименти з різними видами раку.

Це дослідження було опубліковано в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Мурахи не єдині види комах, які можуть дивувати здібностями, які раніше вважились притаманними лише людині. Так, вчені вперше виявила, що медоносні бджоли здатні оцінювати числа та розташовувати їх у просторі зліва направо залежно від величини. А у тюленів науковці виявили відчуття ритму.

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