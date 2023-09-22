Ученые нашли антибиотик, способный быстро вылечить угри и прыщи

Ученые провели исследования и нашли способ быстро и гарантированно избавиться от угрей и прыщей на лице. Они выяснили, что с такой проблемой эффективно борется антибиотик наразин.

Отмечается, что сыпь на лице (акне) вызывает кожная бактерия Cutibacterium Acnes. Ее размножение приводит к появлению пустул.

Рост бактерий могут подавлять антибиотики или гормоны, они уменьшают количество кожного жира, питающего микробы, однако многие из них обладают побочными эффектами или становятся неэффективными по мере адаптации бактерий.

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В исследовании, описанном в научном издании Pubs, отмечается, что эффективно борется с акне антибиотик наразин. Он используется для предотвращения инфекций у скота и птицы.

Команде ученых удалось продемонстрировать, что доставка наночастиц может значительно улучшить эффективность лечения. Завернутый в крошечные капсулы, которые в тысячу раз меньше одной пряди человеческих волос, называемые наномицелами, наразин может проникать гораздо глубже в кожу, чем когда он был только смешанный с водой.

Фактически команда обнаружила, что их специальная система доставки наночастиц улучшила растворимость более чем в 100 раз по сравнению с простой водной смесью. Частично это произошло благодаря использованию Soluplus, соединения, которое улучшило растворимость наномицел и стабильность доставки лекарств.

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