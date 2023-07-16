Ученые ответили могут ли собаки плакать

Известно, что собаки чрезвычайно умны и чувствительны домашними любимцами, но могут ли они плакать, подобно людям? Фактически собаки не плачут в традиционном понимании этого слова, но есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать об их посинении.

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Так же, как у кошек и большинства млекопитающих, у собак есть слезные протоки в глазах, но они служат для смазки и защиты глаз, а не для выражения страдания. Только люди считаются животными, которые могут плакать в результате эмоций или физической боли. Хотя причины этого феномена неизвестны, некоторые ученые утверждают, что это эволюционно сформированная эмоциональная реакция, предназначенная для сигнализации широкому социальному окружению.

Если вы замечаете слезы в глазах своей собаки, это не обязательно означает, что она скучает. Это может свидетельствовать о проблеме, такой как аллергия, раздражение глаз, застрявший посторонний предмет, закупорка слезных протоков или инфекция.

Однако у собак есть ряд поведенческих признаков, которые могут указывать на то, что они чувствуют себя сомнительно, тревожно или испытывают негативные эмоции. Частые звуки, такие как нытье или вой, могут являться признаком плохого самочувствия у собаки. Сомнительные собаки могут проявлять отсутствие интереса к ранее любимым занятиям, таким как прогулки или игры на улице.

Снижение аппетита, чрезмерное облизывание и изменения в спящем режиме могут быть еще одной подсказкой на посинение собаки. Некоторые собаки могут проявлять деструктивное и беспокойное поведение, такое как погрызывание мебели, если они испытывают тревогу или грусть.

Некоторые ученые считают, что собаки могут испытывать тревогу и другие эмоциональные расстройства, подобные людям. Вероятность развития таких проблемных расстройств у собак связана с семью разными чертами их личности: неуверенность, энергичность, наклонность к обучению, агрессивность/доминирование, общение с людьми, общественность и настойчивость.

Однако в большинстве случаев странное нытье собаки не является следствием хронических эмоциональных расстройств. Одним из важнейших факторов суммы у собак являются изменения в окружении, такие как новое место жительства, изменение расписания или отсутствие любимого человека. В большинстве случаев лучшим способом избавиться от суммы у собаки является обеспечение ей здорового питания, регулярных игр и физической активности (это касается и людей).

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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