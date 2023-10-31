Ученые показали, как выглядела 'леди из Ампато', принесенная в жертву вулкану 500 лет назад (фото)

Исследователи реконструировали лицо девушки инков, принесенной в жертву на вершине горы Ампато в Андах на юге Перу. Замороженные останки девушки были обнаружены археологами в 1995 году на высоте 6318 м над уровнем моря. Ее нашли завернутой в охапку ткани.

Ее назвали "Леди из Ампато". Историки говорят, что она была принесена в жертву на вершине около 500 лет тому назад богам инков. К тому времени ей было около 15 лет.

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Жертвоприношение детей, которые называют капакоча или хапак хуча, были важной частью религии инков. Инки считали, что принесенные в жертву дети на самом деле не умирают, а наблюдают за землей со своих садиков на вершине горы вместе со своими предками, сообщает католический университет Санта-Мария.

Девочку к загробной жизни сопровождали 37 погребальных приношений, таких как контейнеры типа арибалос для жидкости, кости ламы, маленькие фигурки и керамика, украшенная геометрическими узорами. Также были обнаружены продукты – кукурузные зерна и кочаны.

Через 28 лет после открытия команда исследователей реконструировала черты девушки в гиперреалистической скульптуре. Это было сделано на основе томографии тела, исследования ДНК, этнологических характеристик, возраста и комплекции девушки.

Томографическое исследование показало, что девушке к моменту смерти было от 13 до 15 лет, где она получила удар по правой затылочной части черепа. Вся эта информация позволила доктору Оскару Нильсону, шведскому археологу и художнику-пластику применить манчестерскую технику для создания лица девушки инков.

Ученый Дагмара Соха, археолог из команды Центра Андских исследований в Варшаве, сказала: "Построение лица девушки инков было очень эмоциональным, потому что это будто этот несовершеннолетний, живший 500 лет назад, воскрес".

Скульптура девушки инков будет выставлена в Католическом университете Санта-Мария в Перу.

Ученые объяснили, что жертвоприношение детей инками было распространенным явлением, происходившим на протяжении веков. Девушек инков, как правило, приносили в жертву, чтобы задобрить богов и обеспечить процветание поселений.

Напомним, в городе Ачаванича в Шотландии ученые воспроизвели трехмерное изображение женщины бронзового возраста, которую они назвали "Ава".

Ранее исследователи успешно воспроизвели образ 16-летней девушки из VII века, остатки которой были найдены вблизи Кембриджа. Кроме реконструкции ее облика, ученые провели анализ костей и зубов, установив, что она родилась в Центральной Европе и переехала оттуда в раннем детстве.

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