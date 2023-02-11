Ученые раскопали древнее захоронение в Мексике, где нашли странные предметы из зеленого кварца (фото)

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили древнее захоронение среди круглых курганов в Мексике. В могиле были размещены останки трех взрослых людей.

Как сообщает HeritageDaily, исследователи раскопали два из четырех курганов, обнаруженных на месте. Они содержали погребения, соответствующие поздней фазе классического периода, где-то между 600 и 900 годами нашей эры.

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Один из круглых курганов в Эль-Наранхо имел диаметр 20 метров и был построен из известняковой и базальтовой кладки, которую, как полагают, перевезли с другой территории. В нем лежали останки трех взрослых людей.

Они были украшены ракушками, которые имели форму цветка, обсидиановыми лезвиями и имели украшения из зеленого кварца (предварительно это могли быть серьги).

Другой курган имел диаметр 30 метров, в нем были остатки одного человека, которые находились внутри известнякового сооружения.

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