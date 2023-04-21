Ученые заявили, что разгадали тайну древнего календаря майя

Американские ученые из Тулейнского университета США смогли разгадать код календаря майя. Они пытались расшифровать его еще с начала 40-х годов прошлого столетия.

Как сообщает ScienceAlert, давние календари основывались на природных явлениях. Их создатели отмечали смену сезонов, солнцестояние или движение звезд. Календарь майя охватывал 819 дней, но ученые долгое время не могли сопоставить ни с чем 819-дневный цикл.

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В рамках новой научной работы антропологи проанализировали, как календарь работает более длительное время – 45 лет. Результаты показали, что он соотносится с синодическими периодами – промежутками времени, необходимыми небесным телам, чтобы вернуться в исходную точку для земного наблюдателя.

Календарь майя на самом деле представляет собой сложную систему из календарей меньшего размера, разработанных столетия назад в доколумбовой Мезоамерике. Новые данные показали, что древний народ сумел провести очень точные измерения синодических периодов видимых планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Так, синодический период Меркурия составляет 117 дней, что ровно семь раз укладывается в 819 дней. Ученые обнаружили совпадения и в случае с другими небесными телами.

"Вместо того чтобы ограничивать свое внимание какой-то одной планетой, астрономы майя создали более масштабную календарную систему, которую можно было использовать для предсказания синодических периодов всех видимых планет", — отметили авторы исследования, опубликованное в Ancient Mesoamerica.

Ранее археологи установили подлинные размеры крупнейшего поселения племени Мая.

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