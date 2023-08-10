Удивите гостей: рецепт салата с арбузом и шпинатом

Этот салат из арбуза, киноа, феты и шпината по рецепту от Shuba имеет невероятный вкус.

Ингредиенты:

Киноа –100 г

Семена тыквенные сушеные – 2 ст. л.

Арбуз –1/2 шт.

Беби шпинат – 80 г

Авокадо –1 шт.

Мята –5 шт.

Лайм – 1 шт.

Кресс-салат – по вкусу

Сыр фета – 50 г

Читайте также: Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт

Способ приготовления:

1. Киноа промойте, положите в кастрюлю, залейте 200 мл воды и доведите до кипения. Варить под крышкой 15 минут. Зерна разрыхлите вилкой и охладите.

2. Сковороду согрейте на среднем огне и поджарьте семена тыквы в течение минуты.

3. Мякоть арбуза нарезать кубиками.

4. Нарежьте кубиками авокадо.

5. Помойте немного кресс-салата.

6. Мяту помойте, обсушите и нарежьте.

7. Промойте и обсушите шпинат.

8. На плоскую тарелку выложите киноа, авокадо, арбуз, шпинат и мяту.

9. Сверху посыпьте очищенными семенами тыквы и измельченной фетой.

10. Полейте соком лайма и перемешайте.

Советуем обратить внимание на рецепт огурцов в томатном соусе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!