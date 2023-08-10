Здивуйте гостей: рецепт салату з кавуном та шпинатом

Це салат з кавуна, кіноа, фети та шпинату за рецептом від Shuba має неймовірний смак.

Інгредієнти:

Кіноа –100 г

Насіння гарбузове сушене – 2 ст. л.

Кавун –1/2 шт.

Бебі шпинат – 80 г

Авокадо –1 шт.

Мʼята –5 шт.

Лайм – 1 шт.

Крес-салат – за смаком

Сир фета – 50 г

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Спосіб приготування:

1. Кіноа промийте, покладіть її в каструлю, залийте 200 мл води та доведіть до кипіння. Варіть під кришкою 15 хвилин. Зерна розпушіть виделкою та охолодіть.

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2. Сковороду позігрійте на середньому вогні та підсмажте гарбузове насіння протягом хвилини.

3. М’якоть кавуна наріжте кубиками.

4. Наріжте кубиками авокадо.

5. Помийте трохи крес-салату.

6. М’яту помийте, обсушіть та наріжте.

7. Помийте та обсушіть шпинат.

8. На пласку тарілку викладіть кіноа, авокадо, кавун, шпинат та м’яту.

9. Зверху посипте очищеним насінням гарбуза та подрібненою фетою.

10. Полийте соком лайма та перемішайте.

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