Удивите гостей: рецепт салата с арбузом и шпинатом
Этот салат из арбуза, киноа, феты и шпината по рецепту от Shuba имеет невероятный вкус.
Ингредиенты:
Киноа –100 г
Семена тыквенные сушеные – 2 ст. л.
Арбуз –1/2 шт.
Беби шпинат – 80 г
Авокадо –1 шт.
Мята –5 шт.
Лайм – 1 шт.
Кресс-салат – по вкусу
Сыр фета – 50 г
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Способ приготовления:
1. Киноа промойте, положите в кастрюлю, залейте 200 мл воды и доведите до кипения. Варить под крышкой 15 минут. Зерна разрыхлите вилкой и охладите.
2. Сковороду согрейте на среднем огне и поджарьте семена тыквы в течение минуты.
3. Мякоть арбуза нарезать кубиками.
4. Нарежьте кубиками авокадо.
5. Помойте немного кресс-салата.
6. Мяту помойте, обсушите и нарежьте.
7. Промойте и обсушите шпинат.
8. На плоскую тарелку выложите киноа, авокадо, арбуз, шпинат и мяту.
9. Сверху посыпьте очищенными семенами тыквы и измельченной фетой.
10. Полейте соком лайма и перемешайте.
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