Удивите гостей: рецепт тыквенных булочек с ветчиной и моцареллой
Тыквенные булочки с ветчиной и моцареллой по рецепту от Shuba являются отличным вариантом закуски к праздничному столу. Гости точно будут удовлетворены.
Ингредиенты:
Для теста
Мука пшеничная – 500 г
Пюре тыквенное – 130 г
Сливки 15% – 100 мл
Масло сливочное 73% – 50 г
Сахарная пудра – 30 г
Дрожжи прессованные – 4 г
Яйца куриные – 1 шт.
Соль – 10 г
Для начинки
Ветчина – 150 г
Моцарелла – 150 г
Для декора
Яичный белок – 1 шт.
Семена тыквенные сушеные – по вкусу
Семена чиа – по вкусу
Семена подсолнечника – по вкусу
Семена льна – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Муку, сахар и измельченные свежие дрожжи всыпьте в чашу миксера. Добавьте тыквенное пюре, влейте свежие сливки и вбейте яйцо. Взбивайте, пока масса не начнет отставать от стенок миксера. Добавьте размягченное сливочное масло, нарезанное кубиками, и продолжайте месить.
2. Как только тесто станет гладким, добавьте соль и месите еще несколько минут. Шар уложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте час.
3. Нарежьте ветчину и моцареллу небольшими кубиками.
4. Тесто разделите на порции по 40 г каждая.
5. Тесто разомните руками и сформируйте плоские круги. Выложите на них начинку. Закройте ее тестом и сформуйте шарики.
6. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга и оставьте на 45 минут.
7. Шарики смажьте взбитым яичным белком, посыпьте смесью семян и выпекайте при 180 С 45 минут.
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