Здивуйте гостей: рецепт гарбузових булочок з шинкою та моцарелою
Гарбузові булочки із шинкою і моцарелою за рецептом від Shuba є чудовим варіантом закуски до святкового столу. Гості точно будуть задоволені.
Інгредієнти:
Для тіста
Борошно пшеничне – 500 г
Пюре гарбузове – 130 г
Вершки 15% – 100 мл
Масло вершкове 73% – 50 г
Цукрова пудра – 30 г
Дріжджі пресовані – 4 г
Яйця курячі – 1 шт.
Сіль – 10 г
Для начинки
Шинка – 150 г
Моцарела – 150 г
Для декору
Яєчний білок – 1 шт.
Насіння гарбузове сушене – за смаком
Насіння чіа – за смаком
Насіння соняшника – за смаком
Насіння льону – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Борошно, цукор і подрібнені свіжі дріжджі всипте в чашу міксера. Додайте гарбузове пюре, влийте свіжі вершки і вбийте яйце. Збивайте, поки маса не почне відставати від стінок міксера. Додайте розм’якшене вершкове масло, нарізане кубиками, і продовжуйте місити.
2. Як тільки тісто стане гладким, додайте сіль і місіть ще кілька хвилин. Кулю покладіть в миску, накрийте харчовою плівкою і залиште годину.
3. Наріжте шинку й моцарелу невеликими кубиками.
4. Тісто розділіть на порції по 40 г кожна.
5. Тісто розімніть руками і сформуйте пласкі кола. Викладіть на них начинку. Закрийте її тістом і сформуйте кульки.
6. Викладіть кульки на деко, застелене пергаментом на відстані одна від одної та залиште на 45 хвилин.
7. Кульки змастіть збитим яєчним білком, посипте сумішшю насіння і випікайте при 180°С 45 хвилин.
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