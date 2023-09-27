Здивуйте гостей: рецепт гарбузових булочок з шинкою та моцарелою

Гарбузові булочки із шинкою і моцарелою за рецептом від Shuba є чудовим варіантом закуски до святкового столу. Гості точно будуть задоволені.

Інгредієнти:

Для тіста

Борошно пшеничне – 500 г

Пюре гарбузове – 130 г

Вершки 15% – 100 мл

Масло вершкове 73% – 50 г

Цукрова пудра – 30 г

Дріжджі пресовані – 4 г

Яйця курячі – 1 шт.

Сіль – 10 г

Для начинки

Шинка – 150 г

Моцарела – 150 г

Для декору

Яєчний білок – 1 шт.

Насіння гарбузове сушене – за смаком

Насіння чіа – за смаком

Насіння соняшника – за смаком

Насіння льону – за смаком

Читайте також: Рецепт вареників з шовковицею без цукру

Спосіб приготування:

1. Борошно, цукор і подрібнені свіжі дріжджі всипте в чашу міксера. Додайте гарбузове пюре, влийте свіжі вершки і вбийте яйце. Збивайте, поки маса не почне відставати від стінок міксера. Додайте розм’якшене вершкове масло, нарізане кубиками, і продовжуйте місити.

2. Як тільки тісто стане гладким, додайте сіль і місіть ще кілька хвилин. Кулю покладіть в миску, накрийте харчовою плівкою і залиште годину.

3. Наріжте шинку й моцарелу невеликими кубиками.

4. Тісто розділіть на порції по 40 г кожна.

5. Тісто розімніть руками і сформуйте пласкі кола. Викладіть на них начинку. Закрийте її тістом і сформуйте кульки.

6. Викладіть кульки на деко, застелене пергаментом на відстані одна від одної та залиште на 45 хвилин.

7. Кульки змастіть збитим яєчним білком, посипте сумішшю насіння і випікайте при 180°С 45 хвилин.

Радимо також звернути увагу на рецепт яблучного пирога за 15 хвилин.