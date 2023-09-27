Удивите гостей: рецепт тыквенных булочек с ветчиной и моцареллой

Тыквенные булочки с ветчиной и моцареллой по рецепту от Shuba являются отличным вариантом закуски к праздничному столу. Гости точно будут удовлетворены.

Ингредиенты:

Для теста

Мука пшеничная – 500 г

Пюре тыквенное – 130 г

Сливки 15% – 100 мл

Масло сливочное 73% – 50 г

Сахарная пудра – 30 г

Дрожжи прессованные – 4 г

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – 10 г

Для начинки

Ветчина – 150 г

Моцарелла – 150 г

Для декора

Яичный белок – 1 шт.

Семена тыквенные сушеные – по вкусу

Семена чиа – по вкусу

Семена подсолнечника – по вкусу

Семена льна – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Муку, сахар и измельченные свежие дрожжи всыпьте в чашу миксера. Добавьте тыквенное пюре, влейте свежие сливки и вбейте яйцо. Взбивайте, пока масса не начнет отставать от стенок миксера. Добавьте размягченное сливочное масло, нарезанное кубиками, и продолжайте месить.

2. Как только тесто станет гладким, добавьте соль и месите еще несколько минут. Шар уложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте час.

3. Нарежьте ветчину и моцареллу небольшими кубиками.

4. Тесто разделите на порции по 40 г каждая.

5. Тесто разомните руками и сформируйте плоские круги. Выложите на них начинку. Закройте ее тестом и сформуйте шарики.

6. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга и оставьте на 45 минут.

7. Шарики смажьте взбитым яичным белком, посыпьте смесью семян и выпекайте при 180 С 45 минут.

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