'Украина может заключить военный союз': астролог назвала сроки завершения войны с Россией

Война в Украине затянется, быстрого окончания боевых действий ждать не стоит. Однако весной 2023 года появится четкое понимание, в каком направлении развиваются события.

Об этом УНИАН заявила астролог Яна Тимощук. "У нас должен быть какой-то конкретный план. Но пока я не вижу окончательной нашей победы. Думаю, это будет не раньше 2025 года", – отметила она.

По словам астролога, переломный момент в войне начнется в апреле 2023 года, когда Вооруженные силы Украины начнут масштабное контрнаступление на врага. Кроме того, Украина может заключить военный союз в августе-сентябре 2023 года.

Тимощук подчеркнула, что активные боевые действия могут идти до конца года. Также Украина будет налаживать сотрудничество с другими государствами в военной сфере.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.