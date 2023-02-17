Украина получила от Франции ПТРК Akeron: что известно об оружии

Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron. Точное количество комплексов и ракет к ним не сообщается.

Об этом в интервью Оpexnews сказал вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио. Известно, что ранее о передаче этих ПТРК не сообщалось публично.

Характеристики Akeron MP

Akeron – единственная в мире ракета 5-го поколения, работающая в боевых условиях. Его испытывали в экстремальных климатических условиях, таких как пустынные и субарктические.

Особенности разработки по сравнению с существующими ПТРК заключаются в безопасности для операторов в замкнутом пространстве. Также комплекс имеет усовершенствованную наводку на холодные цели без инфракрасного излучения и на бронебойные машины с пониженным риском побочных повреждений.

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Во время детонации боеголовка распыляет 1500 осколков вольфрамовых, эффективных против людей на расстоянии до 15 метров.

Тактико-технические характеристики

Вес: 15 кг (включая трубу)

Длина: 1,3 м

Диаметр: 140 мм

Дальность: 150 – 4000 метров.

Канал передачи данных: в режиме реального времени (волоконно-оптический)

При этом ПТРК может пробить гомогенную броню до 1000 мм и слой бетона до 2000 мм.

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