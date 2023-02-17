Україна отримала від Франції ПТРК Akeron: що відомо про зброю

Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron. Точна кількість комплексів та ракет до них не повідомляється.

Про це в інтерв’ю Оpexnews сказав віцепрезидент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо. Відомо, що раніше про передачу цих ПТРК не повідомляли публічно.

Характеристики Akeron MP

Akeron – єдина у світі ракета 5-го покоління, яка працює в бойових умовах. Його випробовували в екстремальних кліматичних умовах, таких як пустельні та субарктичні.

Особливості розробки в порівнянні з існуючими ПТРК полягають в безпечності для операторів у замкнутому просторі. Також комплекс має удосконалене наведення на холодні цілі без інфрачервоного випромінювання та на бронебійні машини зі зниженим ризиком побічних ушкоджень.

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Під час детонації боєголовка розпилює 1500 вольфрамових осколків, ефективних проти людей на відстані до 15 метрів.

Тактико-технічні характеристики

Вага: 15 кг (включаючи трубу)

Довжина: 1,3 м

Діаметр: 140 мм

Дальність: 150 – 4000 метрів.

Канал передачі даних: в режимі реального часу (волоконно-оптичний)

При цьому ПТРК може пробити гомогенну броню до 1000 мм та шар бетону до 2000 мм.

Раніше ми писали на що здатні бронетранспортери Bastion, які Франція передасть Україні разом з легкими танками AMX-10RC.

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