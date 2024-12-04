Украине не обязательно вступать в НАТО в период войны - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, учитывая позицию некоторых государств-членов. Однако он подчеркнул, что стратегическая цель Украины – вступление в НАТО, поскольку Киев считает членство в альянсе единственной надежной гарантией безопасности.

"Этот процесс должен состояться в подходящее время", - отметил Сибига, добавив, что пока не ведется дискуссий о формате вступления Украины в НАТО. Об этом он рассказал во время общения с журналистами на полях министерской встречи НАТО.

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"Мы являемся страной, на территории которой ведется российская агрессия, и действительно тяжело говорить о возможности членства во время войны, ведь это может привести к прямому вовлечению союзников в конфликт. Украина этого не стремится", – пояснил министр.

Напомним, Ермак прокомментировал нежелание партнеров приглашать Украину в НАТО из-за коррупции.

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