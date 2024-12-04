Україні не обов'язково вступати до НАТО у період війни - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на негайному вступі до НАТО, враховуючи позицію деяких держав-членів. Проте він наголосив, що стратегічна мета України – це вступ до НАТО, оскільки Київ вважає членство в альянсі єдиною надійною гарантією безпеки.

"Цей процес має відбутися у відповідний час", – зазначив Сибіга, додавши, що наразі не ведеться дискусій щодо формату вступу України в НАТО.Про це він розповів під час спілкування з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО.

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"Ми є країною, на території якої ведеться російська агресія, і дійсно важко говорити про можливість членства під час війни, адже це може призвести до прямого втягування союзників у конфлікт. Україна цього не прагне", – пояснив міністр.

Нагадаємо, Єрмак прокоментував небажання партнерів запрошувати Україну до НАТО через корупцію.

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