'Украинская армия дойдет до Крыма': астролог назвал дату капитуляции России

Война в Украине приближается к логическому концу – Россия, которая несет большие потери на фронте, будет вынуждена капитулировать. Это произойдет в период между затмениями – в конце апреля и начале мая.

Об этом заявил "Главреду" астролог Влад Росс. "В эти дни будет катастрофическое поражение Российской Федерации. Фронт будет развален. Украинская армия дойдет до Мелитополя и Крыма, окружит Донецк и Луганск. Вблизи затмений, между 20 апреля и 5 мая, будет мощная битва",– подчеркнул он.

По словам астролога, Украина получит от Запада мощное вооружение, которое позволит ВСУ наносить удары даже по Москве и Московской области. Все основные события на фронте завершатся к 16 мая – в эту дату Юпитер перейдет из Овна (знака войны) в Тельца (знак мира). После этого возможна капитуляция России – победа Украины в войне будет очевидной для всего мира.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.