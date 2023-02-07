Украинские бойцы показали уничтожение вражеской пехоты на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные на Бахмутском направлении обнаружили позиции российской пехоты. Наши бойцы нанесли точный удар из минометов и обезвредили врага.

Ликвидацию оккупантов провели бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк на канале в Telegram.

"Бахмутское направление. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают оккупантов минометным огнем", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили группу российских пехотинцев. В следующее мгновение вблизи места расположения врага прилетает снаряд из миномета.

Наши бойцы нанесли три удара, благодаря чему обезвредили вражескую группу. Точные потери врага не указаны.

Время и место ликвидации оккупантов не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом. По его словам, на этом направлении идут самые агрессивные бои.

Также украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов вблизи Бахмута с помощью беспилотника.

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