Украинские танкисты показали, как успешно уничтожают оккупантов на востоке Украины (видео)
В Украине идет полномасштабная война в Украине. Наши защитники продолжают отвоевывать каждый метр земли и беспощадно ликвидировать российских оккупантов.
Новая партия врагов была уничтожена на востоке. Об этом сообщили на Facebook-странице 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.
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"Наши танкисты уничтожают оккупантов на Востоке", – говорится в сообщении.
Заметим, что Бахмутское направление до сих пор остается одним из самых горячих на фронте. Воины ВСУ постоянно работают ради победы и мира в наших домах.
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Напомним, что бойцы 110-й Отдельной механизированной бригады показали ведение боя на бронетранспортерах M-113 и YPR-765 на Бахмутском направлении.
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