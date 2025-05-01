Украинские водительские удостоверения 'признает' одна из стран ЕС: подробности

Граждане Украины, которые находятся в Латвии, будут иметь возможность обменять свои украинские водительские удостоверения на латвийские без необходимости проходить теоретические и практические экзамены. Это значительно облегчит процесс легализации их вождения в стране. Такая же процедура предусмотрена и для латвийцев в Украине – обмен будет происходить напрямую, без дополнительного подтверждения водительских умений.

Такое решение было принято во время заседания правительства 30 апреля, о чем сообщил в Верховной Раде представитель Кабинета Министров Тарас Мельничук. Речь идет о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Украиной и Латвией.

Иными словами, после того как соглашение вступит в силу, граждане Украины, которые переехали в Латвию, смогут обменять свои водительские права на латвийские без прохождения экзаменов – как теоретического, так и практического. Аналогичная процедура будет доступна и для латвийских граждан, проживающих в Украине. Это решение обеспечит обеим сторонам равные и удобные условия. Фактически, это означает:

гражданам Украины не нужно будет заново учиться или сдавать экзамены в Латвии для получения местного водительского удостоверения;

жители Латвии будут иметь аналогичные условия для обмена прав в Украине.

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Ранее украинцы, которые находились в Латвии более года, были обязаны сдавать экзамены, чтобы получить латвийское водительское удостоверение и иметь право управлять авто легально. В то же время это требование не касалось лиц со статусом временной защиты – они могли в дальнейшем пользоваться украинскими правами.

Еще в октябре 2023 года в Главном сервисном центре МВД сообщали, что идет активная подготовка соответствующего соглашения. Теперь, после его подписания и ратификации, украинские водители получили возможность оформлять латвийские водительские документы без прохождения дополнительных процедур.

Украина уже имеет подобные соглашения с несколькими странами, в частности Италией, Испанией, Турцией и ОАЭ. Это свидетельствует о том, что список государств, в которых украинские водители могут беспрепятственно обменивать удостоверения, постепенно растет – и это позитивная новость для тех, кто живет или планирует проживать за рубежом.

Напомним, в Раде подготовили законопроект, согласно которому всем водителям в Украине придется менять водительские права.

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