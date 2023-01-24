Украинские военные показали доставку ВОГов в окопы россиян (видео)

Украинские военные показали уничтожение оккупантов в окопах. Для этого наши бойцы сбрасывают на враждебные позиции гранаты из беспилотников.

Речь идет о бойцах 2-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Видео опубликовали на канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"2 Механизированный батальон Президентской бригады доставляет гранаты оккупантам прямо на позиции", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор беспилотника зависает над окопами врагов. Прицелившись наши бойцы сбрасывают ВОГи прямо на позиции оккупантов.

Также на кадрах зафиксирован момент попытки побега двух российских военных. Гранат падает прямо перед одним из них, от чего враг падает на землю и едва шевелится.

Точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

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