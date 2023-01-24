Українські військові показали доставку ВОГів у окопи росіян (відео)

Українські військові показали знищення окупантів у окопах. Для цього наші бійці скидають на ворожі позиції гранати з безпілотників.

Йдеться про бійців 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Відео опублікували на каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"2 Механізований батальйон Президентської бригади доставляє гранати окупантам прямо на позиції", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Мадяр" показав відео знищення окупантів у окопах за допомогою цивільного безпілотника

Відео дня

На відео можна побачити, як оператор безпілотника зависає над окопами ворогів. Прицілившись наші бійці скидають ВОГи прямо на позиції окупантів.

Також на кадрах зафіксований момент спроби втечі двох російських військових. Гранат падає прямо перед одним з них, від чого ворог падає на землю та ледве ворушиться.

Точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше ми писали, як бригада швидкого реагування з артилерії знищила місце скупчення окупантів у Бахмуті.

Також читайте, як росіяни обстріляли забороненими снарядами один з українських населених пунктів. На місці обстрілу виникла "пекельна пожежа".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!