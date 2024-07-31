Украинские военные ударили по составу оружия и военной технике окупантов в Курске (видео)

В ночь на 31 июля в российском Курске раздавались взрывы и работало ПВО. Оказалось, что Силы обороны Украины успешно атаковали склады с оружием и военной техникой вблизи Курска.

Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины и дальше эффективно поражают важные военные объекты российских оккупантов на территории России. "Сегодня ночью нанесен удар по составу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (российская федерация). Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания", — сообщили в Генштабе.

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Отмечается, что боевую работу вели определенные подразделения из сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Генштаб о взрывах в Курске. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua Генштаб о взрывах в Курске. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

российское минобороны тем временем сообщило, что силами ПВО была "уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью".

По данным ведомства, минувшей ночью по объектам на территории России было выпущено 11 БПЛА самолетного типа. Их сбивали над Белгородской, Брянской, Курскской и Калужской областями. Также дроны якобы атаковали объекты оккупантов в Крыму.

Курский губернатор Алексей Смирнов заявил о пожаре после удара по некоему объекту.

"Силами пожарных распространение огня не допущено, пока пожар в Курском районе локализован. Пострадавших нет", — написал Смирнов утром 31 июля.

Напомним, в ночь на 27 июля в россии был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

Также в этот день дроны ГУР "достали" российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на территории аэродрома "Оленья" в Мурманской области, расположенном в 1800 километрах от ближайшей границы Украины.

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