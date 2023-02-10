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Война в Украине

Украинские военные уничтожили российский миномет "Василек" на Донбассе (видео)

Максим Карпенко

Украинские военные уничтожили российский миномет 'Василек' на Донбассе (видео)

Украинские военные уничтожили хваленый пропагандистами российский автоматический миномет 2Б9 "Василек". Ликвидацией вражеской военной техники занимались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады.

"Василек" уничтожили на территории Донецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

"В настоящее время оккупант-минометчик уничтожен. 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек" на базе грузового автомобиля поврежден", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили с помощью дрона враждебный миномет. С дрона они сбросили гранату в кузов грузовика, где в тот момент находились минометчики и 2Б9 "Василек".

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Заметим, 2Б9 (2Б9М) "Василек" – это советский возимо-буксованный и самоходный автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 мм. Для перевозки миномета используют многоцелевой тягач-бронетранспортер МТ-ЛБ.

Ранее мы сообщали, что близ Угледара на видео попало уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и горящий русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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