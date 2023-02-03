Украинские военные уничтожили вражеский склад БК, который также был казармой оккупантов (видео)

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов. Враги использовали помещение также как казарму.

Ликвидацию оккупантов устроили артиллеристы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины. Об этом бойцы сообщили на своей странице в Facebook.

"Сидели-радовались видимо оккупанты: вон как спрятались в домик, никто не догадается! А нам гадать не надо. Мы видим. Знаем. Холоднокровно охотимся. Враги не скроются, мы похороним их! Артиллеристам-"мариупольцам" браво!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть мощный взрыв от попадания снаряда в здание с оккупантами. Вероятно, склад с боеприпасами был разрушен с первого раза.

Кадры снял беспилотники, операторы которого обнаружили цель и скорректировали огонь артиллеристов. Точные потери оккупантов не сообщаются.

Время и место ликвидации вражеского склада БК не указывается из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Угледара украинским бойцам удалось провести удачную спецоперацию в тылу врага. Они уничтожили российскую технику и взяли двух пленных.

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