Украинским военным объяснили, кто может получить 100 тысяч гривен зарплаты в июле

В Украине выплаты военнослужащим претерпели изменения после начала полномасштабного вторжения. Сейчас зарплата зависит от должностного оклада, звания и наград во время службы.

В то же время, отдельные военные имеют право получить дополнительные 100 тысяч гривен. Речь идет о бойцах, которые вели боевые действия непосредственно на линии столкновения, в том числе находясь в первом эшелоне обороны или наступления, рассказали специалисты "Юридической сотни".

Кроме них, на 100 тысяч гривен могут претендовать военные, которые выявляли воздушные цели россиян в районах ведения военных действий, а также:

вели воздушное сражение или совершали полеты;

находились в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, действуя в мероприятиях по огневому поражению противника;

воевали на временно оккупированных территориях и между позициями войск;

осуществляли огневое поражение воздушных или морских целей;

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На дополнительные выплаты также могут рассчитывать бойцы, которые:

выводили воздушные суда из-под удара врага с исполнением взлета;

участвовали в боевых действиях на кораблях, катерах, судах в морской или речной акватории вне пунктов базирования;

отражали вооруженные нападения на охраняемые объекты, освобождали их от оккупации и насильственного завладения оружием и боевой техникой.

Кроме того, выплату начисляют служащим, которые получили увечье или ранение, а также находятся на стационарном лечении.

Предлагаем узнать, как украинцы, понесшие убытки от войны, могут получить финансовую помощь от французской неправительственной гуманитарной организации ACTED.

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