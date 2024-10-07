Украинцам будут выплачивать 16 тыс. грн на покупку дров: кто может получить

Из-за сложной зимы, которую ожидают в Украине, был продлен экспериментальный проект для поддержки населения в отопительный период. В рамках этого проекта граждане Украины будут иметь возможность получить финансирование для приобретения дров.

Еще в 2023 году стартовал специальный проект, направленный на обеспечение жителей Украины необходимыми запасами дров. Проект продлили на отопительный сезон 2024-2025 годов с целью поддержки тех, кто не имеет возможности пользоваться газовым отоплением. Об этом пишет 24 Канал.

Максимальный объем субсидии на покупку твердого топлива для одной семьи составит 16 234 гривны в год, а для льготных категорий предусмотрена сумма в 13,6 тысяч гривен.

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Кто может получить деньги на дрова

В 2024 году украинцы, которые отапливают свои дома твердым топливом, смогут получить помощь для его приобретения. Эта поддержка предоставляется один раз в год и предназначена только для тех семей, которые используют твердое топливо как единственный источник обогрева жилья.

Согласно постановлению Кабинета Министров, право на получение финансовой помощи для отопления имеют жители, проживающие в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской и Николаевской областях.

Стоит заметить, что люди должны проживать на расстоянии не более 10 километров от государственной границы с Россией или линии фронта, а также на территориях, где ведутся активные боевые действия или которые временно находятся под контролем страны-агрессора.

Как получить деньги на дрова в 2024 году

Оформление субсидии на дрова происходит по аналогичному принципу, что и получение жилищной субсидии. Для этого нужно:

обратиться в местный орган социальной защиты;

подать заявление на получение субсидии на дрова;

предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.

В отдельных случаях от лиц, подающих заявку, могут потребовать документ, подтверждающий использование печного отопления и дров для обогрева помещения.

Напомним, ранее UAportal писал, что украинцев ожидают новые правила начисления субсидий.

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