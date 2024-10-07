Українцям будуть виплачувати 16 тис. грн на купівлю дров: хто може отримати

Через складну зиму, яку очікують в Україні, було продовжено експериментальний проєкт для підтримки населення в опалювальний період. В рамках цього проєкту громадяни України матимуть можливість отримати фінансування для придбання дров.

Ще у 2023 році стартував спеціальний проєкт, спрямований на забезпечення жителів України необхідними запасами дров. Проєкт продовжили на опалювальний сезон 2024-2025 років з метою підтримки тих, хто не має можливості користуватися газовим опаленням. Про це пише 24 Канал.

Максимальний обсяг субсидії на покупку твердого палива для однієї сім'ї становитиме 16 234 гривні на рік, а для пільгових категорій передбачена сума в 13,6 тисяч гривень.

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Хто може отримати гроші на дрова

У 2024 році українці, які опалюють свої будинки твердим паливом, зможуть отримати допомогу для його придбання. Ця підтримка надається один раз на рік і призначена лише для тих родин, які використовують тверде паливо як єдине джерело обігріву житла.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, право на отримання фінансової допомоги для опалення мають жителі, які проживають у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Луганській, Запорізькій, Чернігівській та Миколаївській областях.

Варто зауважити, що люди повинні проживати на відстані не більше 10 кілометрів від державного кордону з Росією або лінії фронту, а також на територіях, де ведуться активні бойові дії чи які тимчасово перебувають під контролем країни-агресора.

Як отримати гроші на дрова у 2024 році

Оформлення субсидії на дрова відбувається за аналогічним принципом, що й отримання житлової субсидії. Для цього потрібно:

звернутися до місцевого органу соціального захисту;

подати заяву на отримання субсидії на дрова;

надати декларацію про доходи за попередній рік.

В окремих випадках від осіб, які подають заявку, можуть вимагати документ, що підтверджує використання пічного опалення та дров для обігріву приміщення.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що українців очікують нові правила нарахування субсидій.

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