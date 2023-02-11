Украинцам напомнили, когда нужно обращаться о пересчете размера субсидии

Некоторые украинцы могут изменить размер уже назначенной субсидии. Для этого нужно обратиться в органы Пенсионного фонда.

Большинство граждан в военное время субсидию пересчитывают автоматически. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что автоматический перерасчет выплат осуществляется накануне отопительного или неотапливаемого сезона. В некоторых случаях выплаты могут пересчитать по обращению граждан.

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В частности, обращаться могут пенсионеры в случае увольнения с работы. Тогда производится учет их зарплаты в том периоде, за который производился расчет субсидии.

Также обратиться следует лицам, у которых изменился размер дохода. Еще одной категорией являются нетрудоспособные граждане, которым назначена жилищная субсидия на сверхурочную площадь жилья.

Уточняется, что при назначении жилищной субсидии учитываются следующие доходы:

с начала неотапливаемого сезона – за ІІІ и ІV кварталы предыдущего календарного года;

с начала отопительного сезона – за I и II кварталы текущего календарного года.

Напомним, еще одна категория граждан может претендовать на льготы по оплате коммуналки. В частности, речь идет о тех, кто имеет сверхурочную площадь жилья.

Некоторые категории украинцев могут остаться без государственной помощи – субсидии. В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). По месту жительства переселенцев будут проводить соответствующие периодические проверки.

Льготы на оплату коммуналки теперь будут выплачиваться только в денежной форме, а получавшим в безналичной форме выплаты перечислят через отделения Укрпочты или банка.

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