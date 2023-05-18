Українська
Общество

Украинцам объяснили, можно ли не производить поверку счетчиков во время войны

Анастасия Крыщук

Украинцам объяснили, можно ли не производить поверку счетчиков во время войны

Несмотря на военное положение, коммунальщики призывают украинцев своевременно подавать показатели и проводить поверку счетчиков. Это позволит избежать переплат за коммунальные услуги.

Впрочем, требовать проведения процедуры в военное время коммунальщики не могут. Об этом сообщили в Госпродслужбе Кировоградской области.

Украинцы должны проводить плановую поверку счетчиков воды каждые 4 года, а газа – каждые 8 лет. Впрочем, в апреле 2022 года власти разрешили не делать поверку до окончания военного положения и в течение трех месяцев после.

Читайте также: Эксперт объяснил, вырастут ли цены на свет в 2023 году

Поставщик может не проинформировать потребителей о действии этого постановления. В таком случае гражданам следует помнить, что законодательно требовать производить поверку счетчика нельзя.

В ведомстве добавляют, что по возможности не следует пренебрегать процедурой поверки, поскольку после окончания военного положения могут образоваться длинные очереди.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Общество