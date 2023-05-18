Украинцам объяснили, можно ли не производить поверку счетчиков во время войны

Несмотря на военное положение, коммунальщики призывают украинцев своевременно подавать показатели и проводить поверку счетчиков. Это позволит избежать переплат за коммунальные услуги.

Впрочем, требовать проведения процедуры в военное время коммунальщики не могут. Об этом сообщили в Госпродслужбе Кировоградской области.

Украинцы должны проводить плановую поверку счетчиков воды каждые 4 года, а газа – каждые 8 лет. Впрочем, в апреле 2022 года власти разрешили не делать поверку до окончания военного положения и в течение трех месяцев после.

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Поставщик может не проинформировать потребителей о действии этого постановления. В таком случае гражданам следует помнить, что законодательно требовать производить поверку счетчика нельзя.

В ведомстве добавляют, что по возможности не следует пренебрегать процедурой поверки, поскольку после окончания военного положения могут образоваться длинные очереди.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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