Українцям пояснили, чи можна не робити повірку лічильників під час війни

Попри воєнний стан, комунальники закликають українців вчасно подавати показники та проводити повірку лічильників. Це дозволить уникнути переплат за комунальні послуги.

Втім, вимагати проведення процедури у воєнний час комунальники не можуть. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Кіровоградської області.

Зазначається, що українці мають проводити планову повірку лічильників води кожні 4 роки, а газу – кожні 8 років. Втім, у квітні 2022 року влада дозволила не робити повірку до закінчення воєнного стану та упродовж трьох місяців після.

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Постачальник може не поінформувати споживачів про дію цієї постанови. У такому випадку громадянам варто пам'ятати, що законодавчо вимагати здійснювати повірку лічильника не можна.

У відомстві додають, що за можливості не варто нехтувати процедурою повірки, оскільки після закінчення воєнного стану можуть утворитися довгі черги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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