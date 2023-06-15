Украинцев ждут жесткие проверки, в ходе которых правительство планирует сократить списки получателей и урезать размер субсидий
В скором времени планируются масштабные проверки получателей социальных выплат с целью оптимизации системы. Правительство намерено уменьшить список получающих помощь, а также сократить размер жилищных субсидий. Это стало известно из приказа Министерства финансов Украины "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".
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Такие проверки проводятся каждый год, но в 2023 году предполагается их ужесточение. Будут проверяться данные из следующих государственных реестров:
- Реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд (ПФУ);
- Реестр Государственной налоговой службы;
- Реестр Миграционной службы;
- Реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.
Поиски новых подходов объясняются ростом количества нарушений в системе социальных выплат, особенно актуальными в ходе военного конфликта. По предположениям объемы неправомерно получаемых пособий могут достигать более 10%, что превышает миллиарды гривен.
Согласно законодательству, украинцы будут проверяться на трех этапах:
- При обращении за помощью;
- При получении государственной помощи;
- После получения пособия.
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Специалисты смогут получить следующую информацию:
- зарегистрированные транспортные средства;
- реквизиты документов (тип, название, серия и номер, дата выдачи, срок действия) и возможность установки утраченных или похищенных документов, а также места жительства;
- Таможенное оформление транспорта и его составных частей;
- Бюджетные счета для уплаты штрафов за уголовные или административные нарушения;
- Источники доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, а также признаки доходов, полученных от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.
Выплаты пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг будут прекращаться или потребуется возврат переплаты государству, если обнаружена недостоверная информация.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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