Украинцы могут получить невыплаченные субсидии на коммуналку: объяснение ПФУ

Украинцы могут получить невыплаченные суммы льгот до сентября 2023 года

Пенсионный фонд Украины сообщил, что украинцы, имеющие право на получение субсидий, могут получить невыплаченные суммы льгот до сентября 2023 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Конкретно речь идет о средствах, которые были учтены на счетах для выплаты льгот и которые не были выплачены согласно заявкам граждан. Эти средства начислялись на счетах льготников на 1 июня 2022 года. Но из-за отсутствия обращений об их выплате учет этих средств был остановлен 20 декабря 2022 года. После этого средства были возвращены Сбербанком на счет Министерства социальной политики.

Сейчас Пенсионный фонд Украины занимается выплатой этих невыплаченных сумм. Информируется, что процесс выплат будет продолжаться до осени 2023 года. Чтобы получить невыплаченные средства, гражданам необходимо подать заявление, в котором должны быть указаны следующие данные:

Название документа, подтверждающего право на льготы, его серия и номер (если есть), информация о том, кем выдан документ и дата его выдачи (при подаче оригинала документа или электронного удостоверения ветерана).

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (необходим только для лиц, имеющих такую карту, при условии, что в паспорте нет отметки о праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта).

Серия и номер паспорта или свидетельства о рождении или временного удостоверения гражданина Украины (информация о том, кем выдан документ и дата его выдачи).

Номер счета (по стандарту IBAN) и название банка, где открыт счет для зачисления невыплаченной суммы льготы.

Также в Пенсионном фонде Украины добавили, что в случае смерти льготника невыплаченные средства может получить член его семьи.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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