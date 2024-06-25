Украинцы могут получить военный билет в ЦНАПах: что изменилось

Украинцы могут получить военно-учетный документ с QR-кодом во всех ЦНАПах. В частности, билет сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о личности.

Об этом сообщили в Минцифре. Подлинность документа будет проверена по QR-коду.

С сегодняшнего дня украинцы после уточнения учетных данных в ЦНАПе смогут получить военно-учетный документ с QR-кодом – за ним будут проверять действительность документа. Безвозмездно, без очередей и посещения территориальных центров комплектования, говорится в сообщении.

Алгоритм действий

военнообязанный приходит в ЦНАП;

предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их;

администратор вносит данные в электронную систему;

информация автоматически подтягивается в "Оберег";

лицо получает военно-учетный документ с QR-кодом.

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Также по желанию лица администратор может отправить PDF-файл сформированного военно-учетного документа на электронную почту или распечатать его. Он будет иметь такую юридическую силу, как и документ в электронном формате.

Если гражданин уже получал выписку с печатью и подписью по уточнению данных, то он может повторно обратиться в ЦНАП и получить новый с QR-кодом. Такой документ будет действителен в течение года.

В Минцифре отметили, что уточнение данных и получение военного билета с QR-кодом в ЦНАПе будет продолжаться в среднем до 15 минут.

Ранее мы рассказывали, что в Минобороны объяснили разницу между снятием и исключением из военного учета.

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