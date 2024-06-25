Українці можуть отримати військовий квиток у ЦНАПах: що змінилося
Українці можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом в усіх ЦНАПах. Зокрема, квиток сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про особу.
Про це повідомили в Мінцифри. Дійсність документа перевірятимуть за QR-кодом.
Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом – за ним перевірятимуть дійсність документа. Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування, йдеться у повідомленні.
Алгоритм дій
- військовозобовʼязаний приходить до ЦНАПу;
- надає актуальні дані про себе й підтверджує їх;
- адміністратор вносить дані в електронну систему;
- інформація автоматично підтягується в "Оберіг";
- особа отримує військово-обліковий документ із QR-кодом.
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Також за бажанням особи адміністратор може надіслати PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту чи роздрукувати його. Він матиме таку юридичну силу, як і документ в електронному форматі.
Якщо громадянин вже отримував витяг із печаткою та підписом щодо уточнення даних, то він може повторно звернутися до ЦНАПу й отримати новий із QR-кодом. Такий документ буде дійсним протягом року.
У Мінцифри зазначили, що уточнення даних та отримання військового квитка з QR-кодом у ЦНАПі триватиме в середньому до 15 хвилин.
Раніше ми розповідали, що у Міноборони пояснили різницю між зняттям та виключенням з військового обліку.
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