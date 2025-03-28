Украинцы штурмуют рынок недвижимости в одной из стран: из-за чего возник такой спрос и какие там цены

В 2024 году граждане Украины приобрели более 1600 объектов недвижимости в Турции, заняв третье место среди иностранцев по количеству покупок. Чтобы получить вид на жительство, минимальная стоимость жилья должна составлять 200 тысяч долларов. При этом средняя цена квартир в самых популярных регионах варьируется в пределах 120-250 тысяч долларов.

Такие данные приводит Институт статистики Турции (TUIK), пишет OBOZ.UA. В последние годы эта страна стала популярным направлением для иностранцев, в том числе и для граждан Украины. Причины растущего интереса вполне понятны:

выгодное месторасположение : Турция находится на стыке Европы и Азии, что делает ее привлекательной как для инвесторов, так и для тех, кто ищет жилье для отдыха или постоянного проживания. Мягкий климат только усиливает этот интерес;

: Турция находится на стыке Европы и Азии, что делает ее привлекательной как для инвесторов, так и для тех, кто ищет жилье для отдыха или постоянного проживания. Мягкий климат только усиливает этот интерес; динамичный рынок недвижимости : в Турции представлен широкий спектр жилых объектов – от доступных квартир до элитных вилл у моря, что позволяет найти вариант для любых нужд и бюджета;

: в Турции представлен широкий спектр жилых объектов – от доступных квартир до элитных вилл у моря, что позволяет найти вариант для любых нужд и бюджета; возможность получить вид на жительство : иностранцы, покупающие недвижимость стоимостью от 200 тысяч долларов, могут оформить вид на жительство в Турции;

: иностранцы, покупающие недвижимость стоимостью от 200 тысяч долларов, могут оформить вид на жительство в Турции; выгодные инвестиции благодаря статусу Турции как одного из самых популярных туристических направлений, недвижимость, приобретенная для аренды, обеспечивает стабильную прибыль;

благодаря статусу Турции как одного из самых популярных туристических направлений, недвижимость, приобретенная для аренды, обеспечивает стабильную прибыль; благоприятные условия для инвесторов: турецкое правительство активно поддерживает иностранных покупателей, создавая комфортные и надежные условия для приобретения жилья, что способствует росту интереса со стороны инвесторов.

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В 2024 году украинцы заняли третье место по количеству приобретенных объектов недвижимости, уступив лишь гражданам РФ и Ирана. Россияне уже третий год подряд удерживают лидерство, оформив покупку 4867 объектов, хотя их активность значительно снизилась по сравнению с прошлыми годами. Для сравнения, в 2022 году граждане РФ установили рекорд, приобретя 16,3 тысячи объектов, что было вызвано объявленной "мобилизацией".

Второе место заняли граждане Ирана, которые оформили покупку 2166 объектов недвижимости. Украинцы же уверенно удерживают третью позицию, демонстрируя устойчивый интерес к турецкому рынку даже на фоне экономической нестабильности. В декабре 2024 года украинцы приобрели 181 объект, что лишь немного меньше, чем у иранцев, которые купили 239 объектов.

В 2023 году турецкое правительство увеличило минимальную стоимость недвижимости, которая дает право на получение вида на жительство. Ранее этот порог составлял 50 тысяч долларов в малых городах и 75 тысяч долларов в крупных мегаполисах. Теперь для оформления вида необходимо приобрести жилье стоимостью не менее 200 тысяч долларов.

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Несмотря на эти изменения, интерес украинцев к турецкой недвижимости не уменьшился, поскольку большинство рассматривает ее как перспективную долгосрочную инвестицию. К тому же постоянный рост цен делает жилье еще более привлекательным способом сохранения капитала. Ожидается, что спрос на недвижимость в Турции среди украинцев будет оставаться высоким и в 2025 году. Главными факторами, которые этому будут способствовать, являются:

выгодное географическое положение Турции и ее статус одного из самых популярных туристических направлений;

упрощенные условия для оформления вида на жительство;

перспективность инвестиций в динамично растущий рынок недвижимости.

Вместе с тем, повышение минимальной стоимости недвижимости для получения вида на жительство может сузить круг покупателей со средним уровнем дохода. Те, кто не готов инвестировать 200 тысяч долларов, будут воспринимать Турцию преимущественно как место для отдыха или источник дохода от аренды, без намерения поселиться там на постоянной основе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине скоро изменятся цены на квартиры в новостройках.

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