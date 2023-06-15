Уловка, которая сэкономит много денег: просто добавьте этот ингредиент в воду во время уборки

Как использовать крупную соль для уборки и ухода за домом - лайфхаки по уборке

Соль не только улучшает вкус пищи, но и станет незаменимой в уборке дома. Хлорид натрия использовалась для уборки, по крайней мере, со времен средневековья, и последующие поколения продолжали эту традицию.

Оказывается, что соль – отличная альтернатива пищевой соде. Об этом пишет Sante Plus.

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Доказано, что экологически чистая и недорогая крупная соль эффективна для чистки поверхностей, удаления грязи и других сложных пятен. Как ее использовать и зачем?

1. Очистка известковых пятен

Известковые пятна вполне можно преодолеть с помощью крупной соли в сочетании с лимоном. Благодаря лимонной кислоте, содержащейся в лимоне, уничтожается известняк, а крупная соль облегчает удаление остатков.

Все, что вам нужно сделать, это смешать эти два ингредиента вместе, смочить губку в растворе и почистить соответствующий участок этим чудесным дуэтом. После просто смойте водой.

Эта смесь не только действует как дезинфицирующее средство, но и удаляет известковый налет и другие трудновыведенные пятна.

2. Домашний освежитель воздуха из крупной соли

Смешайте в миске около 20 капель любого эфирного масла со 150 г крупной соли. Поставьте раствор в том месте, где возник неприятный запах. Или поместите смесь в пакеты и развесьте по дому.

Кроме естественного дезодорирования помещений крупная соль также впитывает влагу.

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3. Очистка серебряной посуды

Потускневшее столовое серебро можно почистить благодаря очень простому самодельному раствору, необходимые ингредиенты которого, вероятно, есть в ваших кухонных шкафах.

Для начала возьмите лист алюминиевой фольги, который поместите в пластиковую миску (избегайте любых других металлических материалов). Добавить горсть крупной соли в кастрюлю с кипящей водой, затем наполнить миску горячей подсоленной водой.

Осторожно поместите серебряный предмет, который нужно очистить, и коснитесь его алюминиевой фольгой. Просто подождите от нескольких минут до 1 часа (в зависимости от степени окисления серебра), затем промойте и высушите тканью.

4. Очистка стиральной машины, у которой появился неприятный запах

Соль также полезна для обслуживания вашей стиральной машины. Кроме поглощения влаги она помогает преодолеть неприятные запахи.

Для этого насыпьте горсть крупной соли и литр белого уксуса прямо в барабан. Затем включите стиральную машину без воды на 90°.

Напомним, что посудомоечная машина облегчает нашу жизнь и экономит время, лишая рутинной работы. Поэтому важно поддерживать его в хорошем состоянии, а для этого нужно регулярно очищать от микробов, плесени и бактерий.

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