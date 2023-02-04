Уничтожили врага и его технику: на видео попала работа бойцов 72 ОМБр

На Угледарском направлении украинским защитникам удалось уничтожить значительное количество российских захватчиков и военной техники. Как они это сделали, можно увидеть на видео, опубликованном в сети.

На кадрах, снятых дронами с высоты птичьего полета, можно увидеть, как бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев справляются с российскими интервентами. Не вредят они и военной тяжелой технике врага.

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После точных выстрелов место возле Угледара превратилось в кладбище российской техники.

Угледар — это город в Волновахском районе Донецкой области. оккупанты пытаются его захватить еще с января 2023 года. Этот город расположен прямо на линии фронта между Донецкой и Запорожской областями.

Возле Угледара находится единственная железнодорожная линия, связывающая Донбасс и Крым, поэтому российские войска пытаются взять ее под контроль, чтобы легче было перебрасывать свою военную технику на фронт.

россияне ежедневными обстрелами почти полностью разрушили всю инфраструктуру города и дома местных жителей.

Напомним, на днях вблизи Угледара украинским бойцам удалось провести сложную, однако удачную спецоперацию в тылу врага и взять в плен двух морских пехотинцев танкового подразделения российской 155 бригады.

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