Утоляет жажду и придает сил: как приготовить "суперсмузи" из огурцов и мяты
Во время жары отличным средством освежиться станут свежие огурцы и мята. Это сочетание вкусов придает напитку легкость и эффект прохлады.
Кроме того, что огурцы содержат большое количество воды, которая помогает обеспечить гидратацию организма и утолить жажду, они также имеют важные витамины и минералы, такие как витамины С и К, калий и магний, которые способствуют здоровью кожи, нормализации АД и поддержанию. функционирование мышц.
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Мята обладает освежающим вкусом и ароматом, она также обладает способностью успокаивать желудок и облегчать пищеварение, помогая уменьшить чувство дискомфорта.
Вместе свежие огурцы и мята создают освежающую комбинацию, которая может утолить жажду, обеспечить организм влагой и придать приятный вкусовой опыт.
Рецепт смузи из огурцов и мяты.
Ингредиенты:
- 2 свежих огурца
- 2-3 веточки свежей мяты
- 1 стакан льда
- 1 стакан холодной воды
- 3 столовые ложки сахара (по вкусу)
- Сок из половины лимона (по вкусу)
Как готовить:
Огурцы тщательно вымойте и нашинкуйте. Из промытых веточек мяты оторвите листву.
Положите в чашу блендера: огурцы, мятные листики, лед, холодную воду, сахар (по желанию) и сок лимона (тоже по своему вкусу).
Закройте блендер и смешивайте все ингредиенты с высокой скоростью до получения однородной консистенции.
Разлейте смузи в стаканы и пейте свежим.
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