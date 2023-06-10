Тамує спрагу та надає сил: як приготувати 'суперсмузі' з огірків та м'яти

Під час спеки чудовим засобом освіжитися стануть свіжі огірки та м'ята. Це поєднання смаків надає напою легкості та ефекту прохолоди.

Окрім того, що огірки містять велику кількість води, яка допомагає забезпечити гідратацію організму та втамувати спрагу, вони також мають важливі вітаміни та мінерали, такі як вітаміни С та К, калій та магній, які сприяють здоров'ю шкіри, нормалізації артеріального тиску та підтримці функціонування м'язів.

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М'ята має освіжаючий смак і аромат, вона також має здатність заспокоювати шлунок і полегшувати травлення, допомагаючи зменшити відчуття дискомфорту.

Разом свіжі огірки та м'ята створюють освіжаючу комбінацію, яка може втамувати спрагу, забезпечити організм вологою та надати приємний смаковий досвід.

Рецепт смузі з огірків та м'яти:

Інгредієнти:

2 свіжих огірки

2-3 гілочки свіжої м'яти

1 склянка льоду

1 склянка холодної води

3 столові ложки цукру (на смак)

Сік з половини лимона (на смак)

Як готувати:

Огірки ретельно вимийте та наріжте. З промитих гілочок м'яти відірвіть листя.

Покладіть у чашу блендера: огірки, м'ятні листочки, лід, холодну воду, цукор (за бажанням) та сік лимона (теж на свій смак).

Закрийте блендер і змішуйте усі інгредієнти на високій швидкості до отримання однорідної консистенції.

Розлийте смузі в склянки та пийте свіжим.

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