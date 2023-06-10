Утоляет жажду и придает сил: как приготовить 'суперсмузи' из огурцов и мяты

Во время жары отличным средством освежиться станут свежие огурцы и мята. Это сочетание вкусов придает напитку легкость и эффект прохлады.

Кроме того, что огурцы содержат большое количество воды, которая помогает обеспечить гидратацию организма и утолить жажду, они также имеют важные витамины и минералы, такие как витамины С и К, калий и магний, которые способствуют здоровью кожи, нормализации АД и поддержанию. функционирование мышц.

Читайте также: Натуральные, долго хранящиеся мармеладки: как сделать клубничные цукаты на зиму

Мята обладает освежающим вкусом и ароматом, она также обладает способностью успокаивать желудок и облегчать пищеварение, помогая уменьшить чувство дискомфорта.

Видео дня

Вместе свежие огурцы и мята создают освежающую комбинацию, которая может утолить жажду, обеспечить организм влагой и придать приятный вкусовой опыт.

Рецепт смузи из огурцов и мяты.

Ингредиенты:

2 свежих огурца

2-3 веточки свежей мяты

1 стакан льда

1 стакан холодной воды

3 столовые ложки сахара (по вкусу)

Сок из половины лимона (по вкусу)

Как готовить:

Огурцы тщательно вымойте и нашинкуйте. Из промытых веточек мяты оторвите листву.

Положите в чашу блендера: огурцы, мятные листики, лед, холодную воду, сахар (по желанию) и сок лимона (тоже по своему вкусу).

Закройте блендер и смешивайте все ингредиенты с высокой скоростью до получения однородной консистенции.

Разлейте смузи в стаканы и пейте свежим.

Советуем также обратить внимание на рецепт компота по акации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!