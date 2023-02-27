Уже выше матери: бывшая жена Кличко показала фото их общей дочери

Наталья Егорова, которые после развода с мэром Киева Виталием Кличко вернула себе девичью фамилию, на днях праздновала 49-летие. В своем Instagram она показала, как ее поздравляла дочь Елизавета-Виктория.

Наталья Егорова, уже несколько лет проживающая в Германии, сейчас является участницей местного танцевального шоу. Она время от времени публикует фото с партнером по танцам по своим тренировкам.

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На днях Егорова сначала выложила видео, как возвращается домой после тренировки, ее встречает дочь, мать и сестра.

"Возвращение домой! Как приятно вернуться домой победителем после шоу 1! Тренировки продолжаются завтра!", — подписала она эти кадры.

Затем Егорова выложила фотографию, где позировала у дочери и держала в руках торт, на котором были установлены праздничные свечи в форме цифр "49".

"Благодарю тебя, моя прекрасная доченька, за все твои пожелания и этот замечательный торт, который ты испекла для меня! Люблю тебя безоговорочно", – добавила Егорова подпись под эту фотографию.

Также в 27 февраля Егорова выложила фото с дочерью и сообщила, что Елизавета-Виктория пришла к ней на тренировку, чтобы поддержать.

Справка: Виталий и Наталья Кличко были замужем 25 лет. Пара воспитывает троих детей: сыновей Егора-Дениэла (2000 г.р.), Максима (2005 г.р.) и дочь Елизавету-Викторию (2002 г.р.). Дети бывших супругов учатся за границей.

Ранее экс-жена Кличко объяснила, почему у их детей двойные имена. Так, старший сын Егора-Даниель назван Егором, поскольку девичья фамилия Натальи – Егорова. Дочь экс-супруги назвала Елизавета-Виктория в честь победы Кличко над Ларри Дональдом. А сын Максима-Александра назвали в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга.

Ранее Егорова показала, как выглядит без макияжа.

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